Inter, una notte da Lukaku: il belga sta tornando (Di giovedì 23 febbraio 2023) Romelu Lukaku regala la vittoria all’Inter l’andata degli ottavi di finale contro il Porto Testa palo, tiro sulla respinta: gol. E’ Romelu Lukaku a regalare all’Inter la vittoria nell’andata degli ottavi di finale della Champions League contro il Porto in un San Siro gremito. Ecco la prestazione dell’attaccante belga analizzata dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “Eccola, finalmente. La notte attesa tra fatiche e imprevisti, cullata in lunghi mesi difficili, cercata anche quando attorno la fiducia era ai minimi. La notte di Romelu Lukaku, autoproclamato re della Milano Interista e trascinatore di tutto un popolo: dei 75mila bollenti di San Siro, che ieri il belga spingeva anche con le mani, con la ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 23 febbraio 2023) Romeluregala la vittoria all’l’andata degli ottavi di finale contro il Porto Testa palo, tiro sulla respinta: gol. E’ Romelua regalare all’la vittoria nell’andata degli ottavi di finale della Champions League contro il Porto in un San Siro gremito. Ecco la prestazione dell’attaccanteanalizzata dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “Eccola, finalmente. Laattesa tra fatiche e imprevisti, cullata in lunghi mesi difficili, cercata anche quando attorno la fiducia era ai minimi. Ladi Romelu, autoproclamato re della Milanoista e trascinatore di tutto un popolo: dei 75mila bollenti di San Siro, che ieri ilspingeva anche con le mani, con la ...

