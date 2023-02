Inter Primavera, il tabellone della Coppa Italia: semifinale contro la Roma (Di giovedì 23 febbraio 2023) L’Inter Primavera ha passato i quarti di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria grazie ai gol di Curatolo e Stankovic (vedi report). I nerazzurri affronteranno la Roma in semifinale. tabellone – L’Inter Primavera di Cristian Chivu ha raggiunto le semifinali di Coppa Italia. contro la Sampdoria i nerazzurri hanno vinto 2-1 grazie alla rete di Dennis Curatolo prima e di Aleksandar Stankovic poi. A nulla è servita la rete di Daniele Motevago che aveva riaperto il match. L’Inter ora affronterà la Roma di Federico Guidi, orfana però di Jordan Majchrzak. L’attaccante è stato espulso nella sfida contro il Napoli. Rosso ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 febbraio 2023) L’ha passato i quarti di finale dila Sampdoria grazie ai gol di Curatolo e Stankovic (vedi report). I nerazzurri affronteranno lain– L’di Cristian Chivu ha raggiunto le semifinali dila Sampdoria i nerazzurri hanno vinto 2-1 grazie alla rete di Dennis Curatolo prima e di Aleksandar Stankovic poi. A nulla è servita la rete di Daniele Motevago che aveva riaperto il match. L’ora affronterà ladi Federico Guidi, orfana però di Jordan Majchrzak. L’attaccante è stato espulso nella sfidail Napoli. Rosso ...

