Inter-Porto quinto sold out stagionale! Come incasso solo una meglio: i dati (Di giovedì 23 febbraio 2023) Inter-Porto di ieri sera è il quinto sold out della stagione in casa (vedi articolo). La partita è anche la seconda di sempre, nella storia del club, per incasso registrato. I NUMERI – Ieri sera 75.354 persone hanno assistito a Inter-Porto 1-0. Si tratta del numero più alto fatto registrare al Meazza nelle quattro partite casalinghe di Champions League, dove nel girone non si era mai arrivati al tutto esaurito. L’incasso registrato è di 6.758.321 euro, il secondo più alto di sempre nonché il primo stagionale. Il record, nella storia dell’Inter, è di un’altra partita europea: quella col Barcellona del 10 dicembre 2019, quando furono 7.889.495 gli euro raccolti ma con “soli” 71.818 spettatori, segnale di Come ora i ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 febbraio 2023)di ieri sera è ilout della stagione in casa (vedi articolo). La partita è anche la seconda di sempre, nella storia del club, perregistrato. I NUMERI – Ieri sera 75.354 persone hanno assistito a1-0. Si tratta del numero più alto fatto registrare al Meazza nelle quattro partite casalinghe di Champions League, dove nel girone non si era mai arrivati al tutto esaurito. L’registrato è di 6.758.321 euro, il secondo più alto di sempre nonché il primo stagionale. Il record, nella storia dell’, è di un’altra partita europea: quella col Barcellona del 10 dicembre 2019, quando furono 7.889.495 gli euro raccolti ma con “soli” 71.818 spettatori, segnale diora i ...

