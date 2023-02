Inter-Porto, pagelle: Lukaku, ecco la tua redenzione 7. Dzeko anonimo 5 (Di giovedì 23 febbraio 2023) L’Inter vince l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto con il risultato di 1-0 (vedi report). Romelu Lukaku è l’uomo decisivo e arriva per lui la redenzione, 7. Edin Dzeko è irriconoscibile, 5. ANDRÈ ONANA 7 – È teso, i due errori iniziali sui rinvii lo dimostrano, così come il battibecco con Dzeko. Reattivo sull’unico tiro del Porto con Grujic. Nel secondo tempo si allunga bene sul tiro di Taremi. La doppia parata salva l’ennesimo contropiede subito. Ora non devono esistere più critiche. Inter-Porto, pagelle – DIFESA MILAN SKRINIAR 6.5 – Sulla sua corsia non passa nulla, anche se comunque il Porto non attacca molto. Rimane bloccato in fase offensiva. Il ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 febbraio 2023) L’vince l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro ilcon il risultato di 1-0 (vedi report). Romeluè l’uomo decisivo e arriva per lui la, 7. Edinè irriconoscibile, 5. ANDRÈ ONANA 7 – È teso, i due errori iniziali sui rinvii lo dimostrano, così come il battibcon. Reattivo sull’unico tiro delcon Grujic. Nel secondo tempo si allunga bene sul tiro di Taremi. La doppia parata salva l’ennesimo contropiede subito. Ora non devono esistere più critiche.– DIFESA MILAN SKRINIAR 6.5 – Sulla sua corsia non passa nulla, anche se comunque ilnon attacca molto. Rimane bloccato in fase offensiva. Il ...

