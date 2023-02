Inter-Porto, male Jovanovic! Manca rigore su Darmian. Giusto il rosso: la moviola – CdS (Di giovedì 23 febbraio 2023) Jovanovic si perde un rigore evidente in Inter-Porto e lascia che le due squadre si “azzuffino” in campo. male la gestione della gara da parte dell’arbitro serbo. Di seguito la moviola del Corriere dello Sport. LA moviola – male Jovanovic in Inter-Porto, Darmian in area di rigore anticipa Galeno arrivando prima sul pallone, il Portoghese colpisce solo l’avversario con la punta del piede destro. Il VAR non Interviene perché il fallo non appare clamoroso, ma il rigore ci stava. Come il rosso ad Otavio che doveva finire fuori molto prima. Voto 5 per l’arbitro serbo. Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna Inter-News - ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 febbraio 2023) Jovanovic si perde unevidente ine lascia che le due squadre si “azzuffino” in campo.la gestione della gara da parte dell’arbitro serbo. Di seguito ladel Corriere dello Sport. LAJovanovic inin area dianticipa Galeno arrivando prima sul pallone, ilghese colpisce solo l’avversario con la punta del piede destro. Il VAR nonviene perché il fallo non appare clamoroso, ma ilci stava. Come ilad Otavio che doveva finire fuori molto prima. Voto 5 per l’arbitro serbo. Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna-News - ...

