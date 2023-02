Inter-Porto, lite Onana-Dzeko: «Stai zitto e vai in porta». Interviene Calhanoglu (VIDEO) (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dopo quella tra Lukaku e Barella, un’altra lite tra le fila dell’Inter. Stavolta lo scontro c’è stato tra Onana e Dzeko. E’ accaduto ieri, durante Inter-Porto di Champions League. La Gazzetta dello Sport ricostruisce l’episodio. “La miccia a metà del primo tempo è stata innescata da un mancato lancio del portiere verso Edin: il bosniaco non l’ha presa bene e ha iniziato a inveire contro il compagno, uno che di solito ha pure l’occhio svelto per la punta che si libera ed è molto preciso nel servirla con un piede ben educato. Il rimprovero di Dzeko non è però piaciuto a Onana: si è sbattuto furiosamente un pugno sul petto e ha sbraitato parole non certo amichevoli. È dovuto arrivare Calhanoglu a tappargli la bocca”. La frase pronunciata ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dopo quella tra Lukaku e Barella, un’altratra le fila dell’. Stavolta lo scontro c’è stato tra. E’ accaduto ieri, durantedi Champions League. La Gazzetta dello Sport ricostruisce l’episodio. “La miccia a metà del primo tempo è stata innescata da un mancato lancio del portiere verso Edin: il bosniaco non l’ha presa bene e ha iniziato a inveire contro il compagno, uno che di solito ha pure l’occhio svelto per la punta che si libera ed è molto preciso nel servirla con un piede ben educato. Il rimprovero dinon è però piaciuto a: si è sbattuto furiosamente un pugno sul petto e ha sbraitato parole non certo amichevoli. È dovuto arrivarea tappargli la bocca”. La frase pronunciata ...

