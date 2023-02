Inter-Porto, le pagelle dei quotidiani: Lukaku e Onana dominano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Le pagelle dei quotidiani sportivi su Inter-Porto, gara valida per l’andata degli ottavi di Champions League L’Inter si è imposta per 1-0 in Champions League contro il Porto grazie al gol di Romelu Lukaku. La Gazzetta dello Sport premia il belga con un 7 in pagella per una rete che può valere il prolungamento del prestito. Bene anche Calhanoglu che domina il centrocampo della squadra Portoghese. Da segnalare la prestazione di Onana che salva l’Inter in più di un’occasione. Tra i peggiori con un 5 in pagella Pepe ed Otavio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ledeisportivi su, gara valida per l’andata degli ottavi di Champions League L’si è imposta per 1-0 in Champions League contro ilgrazie al gol di Romelu. La Gazzetta dello Sport premia il belga con un 7 in pagella per una rete che può valere il prolungamento del prestito. Bene anche Calhanoglu che domina il centrocampo della squadraghese. Da segnalare la prestazione diche salva l’in più di un’occasione. Tra i peggiori con un 5 in pagella Pepe ed Otavio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

