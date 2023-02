Inter-Porto, il questore di Milano emette Daspo per quattro tifosi (Di giovedì 23 febbraio 2023) All’indomani del match del Giuseppe Meazza tra Inter e Porto, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023, il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, ha emesso un Daspo per tre tifosi Portoghesi ed uno nerazzurro. La decisione è arrivata in seguito agli episodi accaduti ieri sera. I destinatari sono due francesi di 29 anni e 36 anni (il primo, di origine corsa, ha ricevuto un provvedimento di un anno perché trovato in possesso di un fumogeno nascosto negli slip, l’altro di 3 anni per aver provato a rubare una sciarpa a due tifosi dell’Inter), uno svizzero di 24 anni (Daspo di 3 anni) sorpreso a lanciare un fumogeno dal terzo al secondo anello. Daspo di 2 anni anche per un ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 febbraio 2023) All’indomani del match del Giuseppe Meazza tra, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023, ildi, Giuseppe Petronzi, ha emesso unper treghesi ed uno nerazzurro. La decisione è arrivata in seguito agli episodi accaduti ieri sera. I destinatari sono due francesi di 29 anni e 36 anni (il primo, di origine corsa, ha ricevuto un provvedimento di un anno perché trovato in possesso di un fumogeno nascosto negli slip, l’altro di 3 anni per aver provato a rubare una sciarpa a duedell’), uno svizzero di 24 anni (di 3 anni) sorpreso a lanciare un fumogeno dal terzo al secondo anello.di 2 anni anche per un ...

