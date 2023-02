Inter-Porto, cosa è successo tra Onana e Dzeko? Le parole del portiere (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tensione in campo ieri nella sfida tra Inter e Porto valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri hanno trionfato grazie ad una rete di Lukaku sul finale, ma in casa Inter l’atmosfera non è del tutto tranquilla. Si è registrata in campo, infatti, una nuova lite tra compagni: questa volta a litigare sono stati Onana e Dzeko, ed è stato necessario l’Intervento di Calhanoglu per placare gli animi. A fine partita il portiere nerazzurro ha spiegato quanto accaduto, sdrammatizzando. Anche Simone Inzaghi, in conferenza stampa, ha parlato della rabbia di Dzeko, contrariato dalla sostituzione. Le parole di Onana “Sono cose legate alla tensione della partita, ci sono visioni diverse, però tutto ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tensione in campo ieri nella sfida travalida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri hanno trionfato grazie ad una rete di Lukaku sul finale, ma in casal’atmosfera non è del tutto tranquilla. Si è registrata in campo, infatti, una nuova lite tra compagni: questa volta a litigare sono stati, ed è stato necessario l’vento di Calhanoglu per placare gli animi. A fine partita ilnerazzurro ha spiegato quanto accaduto, sdrammatizzando. Anche Simone Inzaghi, in conferenza stampa, ha parlato della rabbia di, contrariato dalla sostituzione. Ledi“Sono cose legate alla tensione della partita, ci sono visioni diverse, però tutto ...

