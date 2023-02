Inter-Porto 1 a 0, Lukaku regala il successo ai nerazzurri nel finale. I portoghesi crollano dopo essere rimasti in dieci (Di giovedì 23 febbraio 2023) Se Inter e Porto è una guerra per i quarti di finale di Champions League, i nerazzurri hanno vinto solo una battaglia. Mai come stavolta una delle metafore più trite e ritrite della retorica calcistica è calzante per l’1-0 di San Siro: i nerazzurri passano solo allo scadere, grazie a una rete del totem Lukaku al termine di 90 minuti estenuanti. Peggio saranno quelli in Portogallo. Chi aveva esultato al sorteggio di Nyon si sarà ricreduto. Certo, sempre meglio che affrontare il Real Madrid o il Bayern Monaco. Ma il Porto di Sergio Conceicao è squadra europea, che non a caso di recente ha eliminato quasi sempre le italiane quando le ha incontrate nelle coppe. Una formazione scorbutica, che ti si appiccica addosso, ti fa giocare male o venir voglia di non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Seè una guerra per i quarti didi Champions League, ihanno vinto solo una battaglia. Mai come stavolta una delle metafore più trite e ritrite della retorica calcistica è calzante per l’1-0 di San Siro: ipassano solo allo scadere, grazie a una rete del totemal termine di 90 minuti estenuanti. Peggio saranno quelli ingallo. Chi aveva esultato al sorteggio di Nyon si sarà ricreduto. Certo, sempre meglio che affrontare il Real Madrid o il Bayern Monaco. Ma ildi Sergio Conceicao è squadra europea, che non a caso di recente ha eliminato quasi sempre le italiane quando le ha incontrate nelle coppe. Una formazione scorbutica, che ti si appiccica addosso, ti fa giocare male o venir voglia di non ...

