Inter-Porto 1-0, Lukaku entra e segna: i nerazzurri si aggiudicano il primo round grazie al bomber belga (Di giovedì 23 febbraio 2023) È Lukaku, partito dalla panchina quando sembrava dovesse giocare titolare, a regalare all?Inter una vittoria importantissima contro il Porto, che arrivava da 10 successi di fila.... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 23 febbraio 2023) È, partito dalla panchina quando sembrava dovesse giocare titolare, a regalare all?una vittoria importantissima contro il, che arrivava da 10 successi di fila....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Mourinho: 'Inter-Porto è parte della mia vita. Purtroppo una delle due non arriverà ai quarti. Ma oggi sarò lì a g… - CorSport : ? Galattici: il #Napoli come il #Real ???#Rummenigge in esclusiva: '#Barcellona e #Juventus? Cose mai viste' ??? Sta… - Eurosport_IT : BIG ROOOOOOOOOOOOOM ???? Il gol nel finale di Lukaku decide la gara d'andata degli ottavi di finale tra Inter e Por… - PanteraSaudita : RT @PanteraSaudita: Giocato su Inter Vs Porto: Espulsione Si. - RaiNews : Champions League. L'Inter batte 1-0 il Porto allo stadio Meazza grazie alla rete di un ritrovato Romelu Lukaku all'… -