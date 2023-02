Inter-Porto 1-0, il tabellino della partita di Champions League (Di giovedì 23 febbraio 2023) Inter-Porto è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-0: questo il tabellino della partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2022-2023. PRESA! – Con tanta forza di volontà e non fermandosi quando sembrava impossibile scardinare il muro del Porto l’Inter si prende una vittoria fondamentale nel finale. Lo fa a meno di cinque minuti dal 90’, quando Romelu Lukaku ribadisce in rete un pallone inizialmente finito sul palo. Ottima prova di carattere, quello che serviva per giocare il primo round di una doppia sfida. E al ritorno (martedì 14 marzo ore 21) non ci sarà Otavio espulso per doppio giallo. Questo il tabellino di ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 febbraio 2023)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-0: questo ilvalida per l’andata degli ottavi di finale di2022-2023. PRESA! – Con tanta forza di volontà e non fermandosi quando sembrava impossibile scardinare il muro dell’si prende una vittoria fondamentale nel finale. Lo fa a meno di cinque minuti dal 90’, quando Romelu Lukaku ribadisce in rete un pallone inizialmente finito sul palo. Ottima prova di carattere, quello che serviva per giocare il primo round di una doppia sfida. E al ritorno (martedì 14 marzo ore 21) non ci sarà Otavio espulso per doppio giallo. Questo ildi ...

