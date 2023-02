Inter | Onana | «Lite con Dzeko? Tutto è alle spalle | ma se arrabbiandosi così si vince meglio ancora»

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Andre, portiere dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Porto Andre, portiere dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Porto. Le sue dichiarazioni: «Siamo felici e contenti della vittoria e del gol di Lukaku, ne aveva bisogno in questo momento difficile.con? Sono cose legate alla tensione della partita.sp, se arrabbiandocisi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Partita scorbutica e si sapeva ma vittoria meritata dell'Inter, che ritrova Lukaku e Brozovic nella serata più impo… - FcInterNewsit : ????E' FINITAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! BIG ROM ENTRA E DECIDE INTER-PORTO. UN SUPER ONANA FA IL RESTO!!!!! BRAVI RAGAZZIIII… - tuttosport : Lite #Onana-#Dzeko durante #InterPorto: il portiere avrebbe detto qualcosa all'arbitro e sarebbe stato ripreso dura… - redazioneTN : RT @passione_inter: ?? ONANA SULL BATTIBECCO CON DZEKO ?? 'Sono momenti della partita, uno pensa che ha ragione e l'altro anche. Credo che s… - endriuco : Inter pienissima di errori e disattenzioni tenuta in piedi da due prestazioni gigantesche di due giocatori gigantes… -

1 Andréè stato protagonista assoluto in- Porto , andata degli ottavi di Champions League. L'1 - 0 di San Siro porta anche la firma del portiere nerazzurro, decisivo con la doppia parata su Zaidu ...Commenta per primo Hakan Calhanoglu , centrocampista dell', ha parlato a Sky Sport dopo il successo dei nerazzurri sul Porto nell'andata degli ottavi di ... Battibecco- Dzeko Tutto finito, ...

Dzeko contro Onana, scintille durante Inter-Porto: rissa sfiorata. "Devi stare zitto e..." FOTO Corriere dello Sport

Inter-Porto: prima la lite Onana-Dzeko, poi scoppia una rissa GianlucaDiMarzio.com

Dzeko e Onana a nervi tesi, lite in campo. Il portiere: "Se ci arrabbiamo così e vinciamo le partite..." La Gazzetta dello Sport

Inter-Porto, le pagelle - Onana come un pungiball, Dzeko nervoso. Big Rom è tornato Fcinternews.it

Inter, Onana: “Doppia parata importante. Dzeko Se arrabbiarsi così…” fcinter1908

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Tra gli uomini chiave di questa Inter in attesa del pieno recupero della condizione ... So quanto vale questa maglia, voglio continuare a lavorare e a migliorare. Il battibecco Dzeko-Onana È normale, ...