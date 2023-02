Inter, Mkhitaryan: «Sono contento per Lukaku, sta tornando a fare miracoli» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, ha parlato a Sky Sport al termine della partita contro il Porto in Champions Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, ha parlato a Sky Sport al termine della partita contro il Porto in Champions. Le sue dichiarazioni: «Non sera semplice ma siamo riusciti a portarla a casa. Manca ancora il ritorno e in Portogallo ci aspetterà una sfida difficilissima. Lukaku? Sono contento per lui perché sta tornando a fare miracoli. Le discussioni tra i compagni capitano, conta il risultato che abbiamo fatto. Ora ci dobbiamo preparare per la seconda partita». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Henrikh, centrocampista dell’, ha parlato a Sky Sport al termine della partita contro il Porto in Champions Henrikh, centrocampista dell’, ha parlato a Sky Sport al termine della partita contro il Porto in Champions. Le sue dichiarazioni: «Non sera semplice ma siamo riusciti a portarla a casa. Manca ancora il ritorno e in Portogallo ci aspetterà una sfida difficilissima.per lui perché sta. Le discussioni tra i compagni capitano, conta il risultato che abbiamo fatto. Ora ci dobbiamo preparare per la seconda partita». L'articolo proviene da Calcio News 24.

