Inter, Inzaghi: «Meritavamo qualche gol in più» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato a Prime Video al termine della partita contro il Porto in Champions Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato a Prime Video al termine della partita contro il Porto in Champions. Le sue dichiarazioni: «Abbiamo fatto un 'ottima partita peccato per le occasioni sprecate. Nella ripresa abbiamo rischiato su una ripartenza ma sono stati bravissimi Skriniar e Onana. I cambi? Sono entrati benissimo, ho bisogno di tutti soprattutto in questo periodo dove giocheremo spesso. Nel primo tempo avremmo dovuto velocizzare il giro palla». L'articolo proviene da Calcio News 24.

