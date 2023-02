Inter e Juve, colpaccio mancino: “Ecco dove giocherà” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il calciomercato di Inter e Juventus sta già per registrare una sorpresa inattesa per l’estate: l’annuncio sulla firma del nuovo laterale Siamo ancora abbastanza lontani dalla riapertura della sessione estiva… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il calciomercato dintus sta già per registrare una sorpresa inattesa per l’estate: l’annuncio sulla firma del nuovo laterale Siamo ancora abbastanza lontani dalla riapertura della sessione estiva… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... obelluccian : Zii e cugini lato materno, da buoni torresi sono tutti 'doppiofedisti' nel senso che tifano 'ufficialmente' Savoia,… - jmmw77 : RT @EdoardoMecca1: @duppli Ma che cazzo me ne frega dell’Inter ?? Mica sono come te che pensi tutto il giorno alla Juve, pur tifando un’altr… - GLidivi : RT @EdoardoMecca1: @duppli Ma che cazzo me ne frega dell’Inter ?? Mica sono come te che pensi tutto il giorno alla Juve, pur tifando un’altr… - pg_chirico : RT @Gius67: Mentre spunta l'ennesima carta segreta che metterebbe nei guai la juve, Ceferin e Gravina si fanno vedere allo stadio a tifare… - CARLOMAGARA : RT @m_crosetti: Neppure per un minuto la Juve dei nove scudetti, poi l'Inter e il Milan hanno mai giocato come questo Napoli. -