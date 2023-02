Inter, che fatica col Porto. Ma decide il gol di Lukaku (Di giovedì 23 febbraio 2023) Partita estremamente complicata a San Siro per l'undici di Inzaghi che crea molto ma non riesce a concretizzare contro il rognoso Porto. Dopo esser rimasti in dieci, il fortino lusitano crolla grazie al gol di uno dei protagonisti annunciati Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 febbraio 2023) Partita estremamente complicata a San Siro per l'undici di Inzaghi che crea molto ma non riesce a concretizzare contro il rognoso. Dopo esser rimasti in dieci, il fortino lusitano crolla grazie al gol di uno dei protagonisti annunciati

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Che ne dite club di serie A, e cioè Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Lazio, Lecce, Milan, M… - ZZiliani : Grazie a @gloriapoch72 che me lo segnala: dopo il #Siviglia anche l’#Espanyol ha preso posizione in Spagna contro i… - Inter : #InterFans qualcuno che se ne intende di #UCL ha un messaggio per voi ?? #ForzaInter #InterPorto - AldosBaglio : RT @PeppinInter: La curva Juve: 'Merdaaaa' La curva Milan: 'Pioli is on fire' La curva Inter: citazione di Shakespeare ('Amore è un faro se… - DIRETTADCM : @distintisaluti Barella è quello che ci ha provato più di tutti nell’Inter, era dappertutto, ha corso tantissimo. G… -