Inter, Bologna non può diventare incubo. Una vittoria per chiudere il cerchio (Di giovedì 23 febbraio 2023) La trasferta di domenica non sarà delle più semplici, non solo per lo stato di forma del Bologna di Thiago Motta. Quello stadio evoca ricordi recenti non bellissimi, Simone Inzaghi non dimentica i rimpianti del passato. RIMPIANTI – Una stagione da due trofei, la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana, ma dai forti rimpianti per la conclusione del campionato. Il Milan ha vinto lo Scudetto all'ultima giornata a Reggio Emilia, ma il segnale di ciò che sarebbe accaduto è nato proprio a Bologna. Il 27 aprile del 2022 l'Inter si è scavata la fossa per un anno che non si è concluso nel migliore dei modi. La rimonta subita contro i rosso-blu di Sinisa Mihajlovic, firmata da Marko Arnautovic e Nicola Sansone, ha dato una definitiva sentenza alle possibilità di Simone Inzaghi di gioire anche in Serie A. Domenica il tecnico ex Lazio ha la chance ...

