Inter, a Bologna spazio alle seconde linee? Le possibilità di Inzaghi (Di giovedì 23 febbraio 2023) Questa domenica l’Inter tornerà lì dove lo scorso anno ha perso praticamente uno Scudetto. Il Bologna ospiterà la squadra di Simone Inzaghi, il quale avrà a disposizione diverse alternative per la formazione da mettere in campo. REGIA – La partita con il Bologna sarà una grande possibilità per Simone Inzaghi di vedere alcuni giocatori che hanno avuto meno spazio nell’ultimo periodo. Il primo che forse meriterebbe di avere una chance è Kristjan Asllani, che ha collezionato nelle ultime quattro partite solamente un minuto più recupero contro il Milan nel Derby del 5 febbraio. L’albanese non sarà però la scelta principale per occupare la cabina di regia: l’impegno contro il Porto ha sottolineato un recupero importante, ossia quello di Marcelo Brozovic. Il calciatore deve ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 febbraio 2023) Questa domenica l’tornerà lì dove lo scorso anno ha perso praticamente uno Scudetto. Ilospiterà la squadra di Simone, il quale avrà a disposizione diverse alternative per la formazione da mettere in campo. REGIA – La partita con ilsarà una grandeper Simonedi vedere alcuni giocatori che hanno avuto menonell’ultimo periodo. Il primo che forse meriterebbe di avere una chance è Kristjan Asllani, che ha collezionato nelle ultime quattro partite solamente un minuto più recupero contro il Milan nel Derby del 5 febbraio. L’albanese non sarà però la scelta principale per occupare la cabina di regia: l’impegno contro il Porto ha sottolineato un recupero importante, ossia quello di Marcelo Brozovic. Il calciatore deve ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Che ne dite club di serie A, e cioè Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Lazio, Lecce, Milan, M… - StatmanDave : Victor Osimhen in his last 14 League appearances: ?vs. Bologna ?vs. Roma ???vs. Sassuolo ????vs. Atalanta ???vs. Emp… - internewsit : Inter, a Bologna spazio alle seconde linee? Le possibilità di Inzaghi - - FcInterNewsit : Dominguez avvisa il Bologna: 'Inter tra le più forti d'Italia. Dopo l'anno scorso loro saranno ancora più motivati' - internewsit : Bologna, allarme rientrato per Orsolini: in gruppo. Differenziato per due - -