“Insider trading”. Bulgari inciampa sulle azioni del gruppo LVMH (Di giovedì 23 febbraio 2023) L'imprenditore romano Nicola Bulgari, ex numero uno della storica e omonima società dei gioielli di lusso, di proprietà del colosso francese LVMH, è stato condannato a pagare una multa da 1,2 milioni di euro per operazioni di borsa illecite sul titolo di LVMH, effettuate nel 2016. LVMH ha acquisito Bulgari nel 2011 dai fratelli Paolo e Nicola Bulgari, ma all'epoca dei fatti i due non facevano più parte del consiglio d'amministrazione. Più nel dettaglio, il tribunale di Parigi ha stabilito anche che la sua società Tara dovrà pagare 5,5 milioni. La sentenza, negoziata con la Procura finanziaria nazionale francese (Pnf) nell'ambito di una procedura di riconoscimento preventivo di colpevolezza, comprende anche una pena detentiva sospesa di nove mesi per lo stesso ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 febbraio 2023) L'imprenditore romano Nicola, ex numero uno della storica e omonima società dei gioielli di lusso, di proprietà del colosso francese, è stato condannato a pagare una multa da 1,2 milioni di euro per operdi borsa illecite sul titolo di, effettuate nel 2016.ha acquisitonel 2011 dai fratelli Paolo e Nicola, ma all'epoca dei fatti i due non facevano più parte del consiglio d'amministrazione. Più nel dettaglio, il tribunale di Parigi ha stabilito anche che la sua società Tara dovrà pagare 5,5 milioni. La sentenza, negoziata con la Procura finanziaria nazionale francese (Pnf) nell'ambito di una procedura di riconoscimento preventivo di colpevolezza, comprende anche una pena detentiva sospesa di nove mesi per lo stesso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : Nicola #Bulgari inciampa sulle azioni del gruppo #LVMH #23febbraio #iltempoquotidiano - RaffaeleDauri15 : @METRO_POLITANS @AlexTheLondoner @massimozampini Penso tu non sai neanche cosa sia l'aggiotaggio e l'insider tradin… - SoniaLaVera : RT @QLexPipiens: Stava semplicemente cercando di fare ciò in cui eccelle: insider trading... - xenonian1 : RT @QLexPipiens: Stava semplicemente cercando di fare ciò in cui eccelle: insider trading... - roZZZZZZZZo : RT @QLexPipiens: Stava semplicemente cercando di fare ciò in cui eccelle: insider trading... -