Inizia processo all'architetto di Putin, in Italia è latitante (Di giovedì 23 febbraio 2023) "È abbastanza chiaro che il processo è animato ma non per il tribunale e al tribunale non interessa. Chiedo un profilo basso". Così il giudice di Brescia Luca Tringali, dopo un confronto tra accusa e ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 febbraio 2023) "È abbastanza chiaro che ilè animato ma non per il tribunale e al tribunale non interessa. Chiedo un profilo basso". Così il giudice di Brescia Luca Tringali, dopo un confronto tra accusa e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoGiordano6 : Il prof. Sandulli ha paura di parlare della sua autosospensione dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni… - iconanews : Inizia processo all'architetto di Putin, in Italia è latitante - AnsaLombardia : Inizia processo all'architetto di Putin, in Italia è latitante. E a Brescia il giudice richiama subito le parti, 't… - duemme6 : @il_misantropo @DebiruS È vero ma bisogna comunque provarci. Per questo dico che è un.processo molto lungo. Prima n… - __Valina__ : @imamandam_ Inizia piano piano Ami... la ricerca di un nuovo lavoro è lunga. Ma il processo ti aiuta a sopportare m… -