Infortunio Raspadori, arriva il comunicato del Napoli: c'è la notizia da Castel Volturno (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il Napoli di Luciano Spalletti prepara con cura la sfida di campionato contro l'Empoli in programma sabato alle ore 18:00. Si è conclusa da poco la seduta mattutina all'SSCN Konami Training Center di Castel Volturno e la società ha rilasciato il consueto report sull'allenamento odierno: (FOTO: SSC Napoli) Condizioni Raspadori La squadra ha iniziato la sessione di allenamento con l'attivazione in palestra, squadra che ha poi proseguito il lavoro atletico sul secondo campo. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico con partitina a campo ridotto. L'unico giocatore a non aver preso parte all'allenamento è stato Giacomo Raspadori, l'81 azzurro ha continuato a svolgere le terapie per recuperare il prima possibile dall'Infortunio.

