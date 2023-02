Info Utili per la Finale di Coppa Italia allo Stadium (Di giovedì 23 febbraio 2023) Juve Next Gen-Vicenza, è una sfida tra titani! Il club bianconero ha dato l’avvio alla vendita dei biglietti per questo grande evento calcistico, invitando i tifosi a dare il loro caloroso sostegno alla Juventus Next Gen. Il club ha comunicato le seguenti modalità di acquisto: “I biglietti saranno in vendita dal 23 febbraio e saranno disponibili esclusivamente sul nostro Official Ticket Shop.Si parte dagli abbonati! FASE ABBONATI: dalle ore 16:00 di giovedì 23/02/2023. In questa fase i biglietti saranno “Omaggio” e ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 tagliandi. FASE MEMBER: dalle ore 14:00 di venerdì 24/02/2023. Anche in questa fase i biglietti saranno “Omaggio” e ciascun supporter potrà acquistare fino a un massimo di 4 tagliandi. VENDITA LIBERA: dalle ore 10:00 di sabato 25/02/2023. Il prezzo dei biglietti in questa fase sarà di 5,00€. Come sempre, la vendita dei ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 23 febbraio 2023) Juve Next Gen-Vicenza, è una sfida tra titani! Il club bianconero ha dato l’avvio alla vendita dei biglietti per questo grande evento calcistico, invitando i tifosi a dare il loro caloroso sostegno alla Juventus Next Gen. Il club ha comunicato le seguenti modalità di acquisto: “I biglietti saranno in vendita dal 23 febbraio e saranno disponibili esclusivamente sul nostro Official Ticket Shop.Si parte dagli abbonati! FASE ABBONATI: dalle ore 16:00 di giovedì 23/02/2023. In questa fase i biglietti saranno “Omaggio” e ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 tagliandi. FASE MEMBER: dalle ore 14:00 di venerdì 24/02/2023. Anche in questa fase i biglietti saranno “Omaggio” e ciascun supporter potrà acquistare fino a un massimo di 4 tagliandi. VENDITA LIBERA: dalle ore 10:00 di sabato 25/02/2023. Il prezzo dei biglietti in questa fase sarà di 5,00€. Come sempre, la vendita dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : L’Agcom apre un’istruttoria sul Festival, dalle sceneggiate da gay pride in onda nella fascia protetta, ai favori a… - LaVeritaWeb : Lo stop alle vetture con motore termico entro il 2035 non premierà solo i cinesi, pieni di materie prime indispensa… - SandraPutzolu : RT @LaVeritaWeb: L’Agcom apre un’istruttoria sul Festival, dalle sceneggiate da gay pride in onda nella fascia protetta, ai favori a Instag… - BiancaLanfredi : RT @LaVeritaWeb: L’Agcom apre un’istruttoria sul Festival, dalle sceneggiate da gay pride in onda nella fascia protetta, ai favori a Instag… - LaVeritaWeb : L’Agcom apre un’istruttoria sul Festival, dalle sceneggiate da gay pride in onda nella fascia protetta, ai favori a… -