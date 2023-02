Info biglietti Como – Modena e Como – Parma (Di giovedì 23 febbraio 2023) Si comunica che dalle ore 14 di oggi, giovedì 23 febbraio, sono in vendita i biglietti per la gara Como – Modena, in programma domenica 5 marzo alle ore 15:00, e per la gara Como – Parma, in programma sabato 18 marzo alle ore 14:00.I biglietti per la gara Como – Modena possono essere acquistati, fino alle ore 15:00 di domenica 5 marzo, sul sito vivaticket.com o nei punti vendita Vivaticket. Il giorno gara sarà possibile acquistare i biglietti presso la biglietteria della curva e della tribuna, che rimarranno aperte dalle ore 12:30 alle ore 15:30 (salvo esaurimento biglietti).I biglietti per la gara Como – ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Si comunica che dalle ore 14 di oggi, giovedì 23 febbraio, sono in vendita iper la gara, in programma domenica 5 marzo alle ore 15:00, e per la gara, in programma sabato 18 marzo alle ore 14:00.Iper la garapossono essere acquistati, fino alle ore 15:00 di domenica 5 marzo, sul sito vivaticket.com o nei punti vendita Vivaticket. Il giorno gara sarà possibile acquistare ipresso la biglietteria della curva e della tribuna, che rimarranno aperte dalle ore 12:30 alle ore 15:30 (salvo esaurimento).Iper la gara– ...

