Influenza aviaria | morta una bambina di 11 anni in Cambogia

Leggi su tag24

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Inunadi 11di. A renderlo noto sono le autorità sanitarie. Danel Paese non si erano più verificati casi di decessi legati al virus. In queste ultime settimane, tuttavia, la preoccupazione è tornata a crescere in tutto il mondo. La piccola aveva contratto l’... TAG24.