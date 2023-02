Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mymovies : Infinity Pool, un'opera patinata le cui ambizioni sfociano nel più classico degli incubi. Presentato alla Berlinale… - sole24ore : ?? #Festival di #Berlino: in lizza per l'Orso d'oro il film “Le grand chariot”. All'interno della sezione Berlinale… - ItaliaStartUp_ : Infinity Pool: quando la clonazione diventa horror - monkyfakt : Visti di recente (da 1 a 5 ?) -Infinity Pool (Brandon Cronenberg, 2023) ???+ -White Noise (Noah Baumbach, 2022) ???? - warmcook1es : RT @MGothBrasil: ?? Mia Goth e o elenco de Infinity Pool na premiere do filme no 73° Berlinale International Film Festival. -

, un'opera patinata le cui ambizioni sfociano nel più classico degli incubi. The White Lotus incontra Black Mirror in un film a cui manca la sostanza di Cronenberg padre. Presentato alla .In lizza per l'Orso d'oro il nuovo film del regista transalpino, intitolato "Le grand chariot". All'interno della sezione Berlinale Special è stato presentato "" Che sia arrivata la volta buona per Philippe Garrel di entrare nel palmarès del Festival di Berlino Il regista francese ha ottenuto premi in tantissime manifestazioni in tutto il mondo ...

Infinity Pool: quando la clonazione diventa horror WIRED Italia

Infinity Pool è uno di quei film che non temono l’eccesso GQ Italia

Infinity Pool, un'opera patinata le cui ambizioni sfociano nel più classico degli incubi MYmovies.it

Festival di Berlino: la delicatezza di Garrel e gli eccessi di Cronenberg Il Sole 24 ORE

"Infinity Pool", tutto sul film horror più scioccante del 2023 Vogue Italia

Infinity Pool è un film che non teme l'eccesso. Anzi, lo insegue fino all'ultimo in un crescendo di grottesco, horror psichedelico, sangue e sperma (letteralmente). Insomma, il nuovo - e terzo della s ...