Incredibile, si avvicina e bacia il giornalista in diretta tv (Di giovedì 23 febbraio 2023) \''Sei molto carino\''. Queste le parole di una donna in Moldavia dopo aver baciato un giornalista, John Paul Gonzo. Il reporter sorpreso e imbarazzato, ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 23 febbraio 2023) \''Sei molto carino\''. Queste le parole di una donna in Moldavia dopo averto un, John Paul Gonzo. Il reporter sorpreso e imbarazzato, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antonellaD_E : Hanno urlato :'Daniele, Oriana non sta bene senza di te'. E quello manco si avvicina a lei incredibile! ???????#oriele - _LiveLovLaugh_ : RT @WivaOnestini: Meno male che esiste questo video e anche gli altri dove tutti possiamo notare come Matteo si avvicina a Luca facendo pas… - WivaOnestini : Meno male che esiste questo video e anche gli altri dove tutti possiamo notare come Matteo si avvicina a Luca facen… - tarantofans : Un solo gol in 9 partite è un dato incredibile, non siamo riusciti neanche per sbaglio a buttare il pallone in rete… - math_tia : Si avvicina il ponte di Carnevale e, da settimane, stavo pensando di fare una scampagnata in qualche città italiana… -