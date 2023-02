Incidenti stradali | Salvini annuncia sanzioni più dure per chi si mette alla guida sotto effetto di droghe e alcol e uccide

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lukesky95199961 : RT @romatoday: Al volante drogato un automobilista su dieci - romanoesaurito : RT @romatoday: Al volante drogato un automobilista su dieci - followgatti : Gli stupefacenti hanno superato l'alcol nelle sanzioni AL VOLANTE DROGATO UN AUTOMOBILISTA SU DIECI… - romatoday : Al volante drogato un automobilista su dieci - benzinazero : [Giornali e scontri stradali] 'Ennesimo incidente per la ciclista [...] che si è schiantata contro il retro di un f… -

E' questo quanto comunica la Giesse Risarcimento Danni, gruppo specializzato nella tutela delle vittime dicon sedi anche a Trento e Bolzano. L'incidente stradale era avvenuto ...Questo giudice di primo grado ha la funzione di risolvere una vasta gamma di questioni legali, comprese le controversie civili per risarcimento del danno,, questioni condominiali, ...

Clara Ammann, due indagati per l'incidente in cui ha perso la vita la studentessa romana RomaToday

Incidente sull'A4, schianto tra un furgone e un tir: un morto MilanoToday.it

Addio a Beatrice, l'addestratrice di cani morta a 33 anni in un incidente MonzaToday

Incidente in autostrada, traffico in tilt: code di chilometri nel tratto monzese MonzaToday

Incidente nella rotonda a Torino Mirafiori Sud: si scontrano due auto, ragazzo positivo all'alcoltest TorinoToday

Sanitari, vigili del fuoco e polizia sono intervenuti per un incidente stradale sull’autostrada A4 che è costato la vita a una donna.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...