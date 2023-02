Incidente sulla Via Tiberina, scontro frontale tra auto: un morto e quattro feriti gravi (Di giovedì 23 febbraio 2023) Incidente Via Tiberina oggi. Un tragico Incidente si è verificato oggi pomeriggio intorno alle 14.30 a Roma in Via Tiberina all’altezza del km 7. Diverse auto si sono scontrate frontalmente al confine tra Riano Flaminio e la Capitale. Secondo quanto si apprende, c’è stato un Incidente frontale fra due auto che, dopo l’impatto, hanno colpito ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 23 febbraio 2023)Viaoggi. Un tragicosi è verificato oggi pomeriggio intorno alle 14.30 a Roma in Viaall’altezza del km 7. Diversesi sono scontrate frontalmente al confine tra Riano Flaminio e la Capitale. Secondo quanto si apprende, c’è stato unfra dueche, dopo l’impatto, hanno colpito ... TAG24.

