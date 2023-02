Incidente in autostrada, furgone esce di strada: ferito il conducente (Di giovedì 23 febbraio 2023) Grumello del Monte. Incidente in A4 intorno alle 12.20 di giovedì 23 febbraio, nel tratto tra Grumello e Telgate in direzione Milano. Un uomo di 38 anni ha perso il controllo del suo furgone ed è finito fuori strada, ha oltrepassato un piccolo canale ed ha terminato la sua corsa sull’erba, con le due ruote posteriori del mezzo immerse nell’acqua. Immediati i soccorsi: sul posto i vigili del fuoco di Bergamo, la polizia stradale di Seriate un ambulanza e i tecnici dell’autostrada. Il 38enne è stato affidato alle cure dei medici ed è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni in codice giallo. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo e bonificato l’area. Leggi su bergamonews (Di giovedì 23 febbraio 2023) Grumello del Monte.in A4 intorno alle 12.20 di giovedì 23 febbraio, nel tratto tra Grumello e Telgate in direzione Milano. Un uomo di 38 anni ha perso il controllo del suoed è finito fuori, ha oltrepassato un piccolo canale ed ha terminato la sua corsa sull’erba, con le due ruote posteriori del mezzo immerse nell’acqua. Immediati i soccorsi: sul posto i vigili del fuoco di Bergamo, la poliziale di Seriate un ambulanza e i tecnici dell’. Il 38enne è stato affidato alle cure dei medici ed è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni in codice giallo. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo e bonificato l’area.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Jotiac96Ac : RT @fanpage: È morta sul colpo Beatrice Dell'Orto, la giovane di 33 anni che oggi #22febbraio ha perso la vita in un incidente sulla autost… - GiancarloCanta6 : RT @fanpage: È morta sul colpo Beatrice Dell'Orto, la giovane di 33 anni che oggi #22febbraio ha perso la vita in un incidente sulla autost… - StefanoSignodue : @_martaax Sì, poi avranno un incidente sulla Tuscolana e coda nel raccordo di anulare, neve sull'autostrada a Colle… - MIPiemonte : ? CONCLUSO Autostrada #A5 Torino-Aosta ?????? Traffico rallentato per incidente in Volpiano in direzione Courmayeur ? agg. ore 08:36 - infoitinterno : Incidente mortale in autostrada: Seregno piange Beatrice Dell’Orto -