Incentivi fiscali, una giungla di 622 detrazioni ed esenzioni da 81 miliardi l’anno. “Benefici circoscritti a pochi individui e settori, ma pagano tutti” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Di rivedere le centinaia di “spese fiscali”, leggi deduzioni, detrazioni ed esenzioni fiscali concesse a cittadini e imprese, si parla da almeno 10 anni. Il risultato è che a ogni legge di Bilancio le tax expenditures invece di ridursi si moltiplicano. L’ultimo rapporto annuale, depositato lo scorso novembre dalla commissione ad hoc guidata da Mauro Marè, è arrivato a quantificarne 626, contro le 468 del 2016. Quasi due terzi sono in vigore da più di cinque anni: come dimostra plasticamente il caso del Superbonus, una volta concessa un’agevolazione toglierla – fatte salve quelle sacrosante come la detrazione delle spese sanitarie – è dura. Al Senato è in corso da dicembre un’indagine conoscitiva sull’argomento e il consiglio dei ministri ha approvato giovedì sera un “codice degli Incentivi” con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Di rivedere le centinaia di “spese”, leggi deduzioni,edconcesse a cittadini e imprese, si parla da almeno 10 anni. Il risultato è che a ogni legge di Bilancio le tax expenditures invece di ridursi si moltiplicano. L’ultimo rapporto annuale, depositato lo scorso novembre dalla commissione ad hoc guidata da Mauro Marè, è arrivato a quantificarne 626, contro le 468 del 2016. Quasi due terzi sono in vigore da più di cinque anni: come dimostra plasticamente il caso del Superbonus, una volta concessa un’agevolazione toglierla – fatte salve quelle sacrosante come la detrazione delle spese sanitarie – è dura. Al Senato è in corso da dicembre un’indagine conoscitiva sull’argomento e il consiglio dei ministri ha approvato giovedì sera un “codice degli” con ...

