Incentivi alle imprese | dal Cdm via libera al nuovo Codice

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 23 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri di oggi ha dato il viaalla nascita di undegli” al fine di bloccare l’estrema frammentazione delle attuali politiche di incentivazione e raggiungere la piena efficienza degli interventi per le. “Il provvedimento – commenta il ministro Urso – nasce dalla necessità di avere una riforma organica per fermare la giungla degli. L’obiettivo è semplificare e omogenizzare. Le sfide globali di oggi – continua il Ministro – hanno bisogno di risposte mirate e coerenti con un sistema deglicompiuto e coordinato che possa rappresentare un corpus organico di regole che sia di riferimento tanto per i decisori pubblici che per le”. Il ddl è collegato alla ...