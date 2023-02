Incendio in Kenya, distrutto il resort degli italiani: 3 turisti feriti e 180 in fuga (Di giovedì 23 febbraio 2023) Sono tre gli italiani ricoverati al District Hospital di Malindi, in Kenya, a seguito del devastante Incendio che il 22 febbraio ha distrutto il Barracuda Inn resort nella località turistica costiera di Watamu. Si tratta di un luogo in cui soggiornano attualmente migliaia di italiani. Fonti dell’ospedale avevano affermato che erano due le persone nostre connazionali – entrambe donne – ricoverate e “non in pericolo di vita“. Ora la Farnesina ha precisato che oltre a loro i sanitari del Kenya hanno ricoverato una terza persona. Un Incendio ha completamente distrutto un resort in Kenya pieno di turisti italiani. Foto Twitter ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 23 febbraio 2023) Sono tre gliricoverati al District Hospital di Malindi, in, a seguito del devastanteche il 22 febbraio hail Barracuda Innnella localitàca costiera di Watamu. Si tratta di un luogo in cui soggiornano attualmente migliaia di. Fonti dell’ospedale avevano affermato che erano due le persone nostre connazionali – entrambe donne – ricoverate e “non in pericolo di vita“. Ora la Farnesina ha precisato che oltre a loro i sanitari delhanno ricoverato una terza persona. Unha completamenteuninpieno di. Foto Twitter ...

