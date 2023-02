In un anno di guerra in Ucraina il mondo è peggiorato, compreso ciascuno di noi (Di giovedì 23 febbraio 2023) È passato esattamente un anno dall’inizio dell’invasione della Russia in Ucraina. Non è un caso che abbiamo usato il termine «invasione» e non guerra; perché non dobbiamo mai dimenticare che la mattina del 24 febbraio 2022 (data che resterà di certo nei libri di storia) un paese ha deciso di invadere un altra nazione, a lui confinante, cercando di conquistarlo con la forza delle bombe, dei carri armati, dei missili a lungo raggio e dei soldati. Anzi, non è stato un paese, ma un uomo, Vladimir Putin, a volere l’invasione dell’Ucraina. Ma oggi non è il momento di pensare a colpevoli ed innocenti, a chi ha ragione e chi invece torto. Oggi per prima cosa dobbiamo pensare che in un anno le vittime di questa follia sono state circa mezzo milione. Su questo Kiev e Mosca non hanno mai ... Leggi su panorama (Di giovedì 23 febbraio 2023) È passato esattamente undall’inizio dell’invasione della Russia in. Non è un caso che abbiamo usato il termine «invasione» e non; perché non dobbiamo mai dimenticare che la mattina del 24 febbraio 2022 (data che resterà di certo nei libri di storia) un paese ha deciso di invadere un altra nazione, a lui confinante, cercando di conquistarlo con la forza delle bombe, dei carri armati, dei missili a lungo raggio e dei soldati. Anzi, non è stato un paese, ma un uomo, Vladimir Putin, a volere l’invasione dell’. Ma oggi non è il momento di pensare a colpevoli ed innocenti, a chi ha ragione e chi invece torto. Oggi per prima cosa dobbiamo pensare che in unle vittime di questa follia sono state circa mezzo milione. Su questo Kiev e Mosca non hmai ...

