In Spagna le radio potranno trasmettere il calcio gratuitamente (Di giovedì 23 febbraio 2023) La Corte Costituzionale attesta che le radio possono trasmettere le partite di calcio senza dover pagare un canone El Pais, di Josè Maria Brutèn, pag. 26 La Corte Costituzionale ha stabilito ieri, con nove voti contro due, che le emittenti radiofoniche possono accedere agli stadi per trasmettere in diretta le partite di calcio senza l’obbligo di pagare un canone. Tuttavia, dovranno pagare un compenso economico equivalente ai costi generati dalla trasmissione negli impianti sportivi, che dovrà essere fissato da un accordo tra le parti. In questo modo, l’organo di garanzia respinge la questione di incostituzionalità che era stata sollevata dalla Corte di Cassazione sulla possibilità di stabilire il canone, al di là del pagamento di importi simbolici per l’utilizzo di spazi ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 23 febbraio 2023) La Corte Costituzionale attesta che lepossonole partite disenza dover pagare un canone El Pais, di Josè Maria Brutèn, pag. 26 La Corte Costituzionale ha stabilito ieri, con nove voti contro due, che le emittentifoniche possono accedere agli stadi perin diretta le partite disenza l’obbligo di pagare un canone. Tuttavia, dovranno pagare un compenso economico equivalente ai costi generati dalla trasmissione negli impianti sportivi, che dovrà essere fissato da un accordo tra le parti. In questo modo, l’organo di garanzia respinge la questione di incostituzionalità che era stata sollevata dalla Corte di Cassazione sulla possibilità di stabilire il canone, al di là del pagamento di importi simbolici per l’utilizzo di spazi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RadioAirplay_it : #Furore di @paolaiezzi e @chiaraIezzi è #OnAir su 210 #radio italiane! Il singolo è trasmesso anche in Bulgaria-Fra… - a_brunelli94 : RT @RadioAirplay_it: #Furore di @paolaiezzi e @chiaraIezzi è #OnAir su 210 #radio italiane! Il singolo è trasmesso anche in Bulgaria-Franci… - Babi_Wanderlust : RT @RadioAirplay_it: #Furore di @paolaiezzi e @chiaraIezzi è #OnAir su 210 #radio italiane! Il singolo è trasmesso anche in Bulgaria-Franci… - redkni : RT @RadioAirplay_it: #Furore di @paolaiezzi e @chiaraIezzi è #OnAir su 210 #radio italiane! Il singolo è trasmesso anche in Bulgaria-Franci… - TillyDunnage13 : RT @RadioAirplay_it: #Furore di @paolaiezzi e @chiaraIezzi è #OnAir su 210 #radio italiane! Il singolo è trasmesso anche in Bulgaria-Franci… -