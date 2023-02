In scooter a Ponteranica | finisce nel precipizio per una decina di metri

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 23 febbraio 2023). Un uomo di 72 anni è caduto in un, in via Cornella, nella mattinata di giovedì (23 febbraio), compiendo un volo di circa 7-8. L’incidente è avvenuto in una zona piuttosto impervia, sopra l’abitato del paese. La dinamica è in fase di accertamento: O.P. potrebbe aver perso il controllo del proprio125 in seguito a un malore, mentre, secondo la versione dei familiari, l’uomo stava mettendo la moto sul cavalletto quando il terreno sotto i suoi piedi sarebbe ceduto, facendolo così scivolare. Il punto non è protetto da barriere. L’uomo si trovava sul posto per raggiungere l’orto di sua proprietà. Secondo le prime informazioni, sembra che l’uomo indossasse ancora il casco quando è finito nella stretta vallata, mentre la moto è rimasta in bilico sull’orlo del ...