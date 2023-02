In Piazza Affari a Milano spunta installazione artistica contro il caro bollette (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Questa notte Piazza degli Affari a Milano è stata teatro di una protesta silenziosa, un’installazione artistica non autorizzata per portare l’attenzione sull’aumento dei costi dell’energia. In un luogo, antistante la sede della Borsa milanese è apparso il manichino di un uomo seduto su una poltrona realizzata con elementi di vecchi termosifoni in ghisa. L’uomo indossava una bombetta ricoperta di bollette dell’elettricità; sul braccio un orologio d’oro, unico bene rimasto da rivendere per superare la crisi. L’orologio, sganciato e cadente sulla mano, sottolinea l’impoverimento delle persone e delle aziende in conseguenza delle enormi spese che tutti noi siamo costretti ad affrontare. Si tratta dell’effige di un imprenditore che denuncia la difficoltà di fare impresa dopo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Questa nottedegliè stata teatro di una protesta silenziosa, un’non autorizzata per portare l’attenzione sull’aumento dei costi dell’energia. In un luogo, antistante la sede della Borsa milanese è apparso il manichino di un uomo seduto su una poltrona realizzata con elementi di vecchi termosifoni in ghisa. L’uomo indossava una bombetta ricoperta didell’elettricità; sul braccio un orologio d’oro, unico bene rimasto da rivendere per superare la crisi. L’orologio, sganciato e cadente sulla mano, sottolinea l’impoverimento delle persone e delle aziende in conseguenza delle enormi spese che tutti noi siamo costretti ad affrontare. Si tratta dell’effige di un imprenditore che denuncia la difficoltà di fare impresa dopo ...

