In mongolfiera ai confini della troposfera

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Una startup giapponese martedì ha annunciato il suo piano per lanciare voli commerciali inper la visione dello spazio, che spera renderanno un’esperienza altrimenti astronomicamente costosa accessibile a tutti. Il CEO dell’azienda, Keisuke Iwaya, ha detto che i passeggeri non hanno bisogno di essere miliardari, di passare attraverso un addestramento intenso o di avere le competenze linguistiche necessarie per volare in un razzo. “È sicuro, economico e adatto alle persone”, ha detto Iwaya ai giornalisti. “L’idea è di rendere il turismo spaziale accessibile a tutti”. Ha detto di voler “democratizzare lo spazio”. L’azienda, Iwaya Giken, con sede a Sapporo nel nord del Giappone, lavora al progetto dal 2012 e ha sviluppato una cabina ermetica a due posti e un pallone in grado di salire fino a un’altitudine di 25 chilometri (15 miglia), dove la curvatura ...