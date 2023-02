In Libano docenti in sciopero | il governo proponeva 5 dollari in più al giorno | loro ne hanno chiesto almeno 100

(Di giovedì 23 febbraio 2023) A gennaio, in, gli insegnantiscioperato per protestare contro la riduzione deisalari. Il 9 gennaio,interrotto le lezioni del mattino, frequentate principalmente dagli studenti libanesi, e il Ministero dell'Istruzione, che riceve finanziamenti da donatori esteri per l'educazione dei rifugiati, ha deciso di chiudere anche le classi del pomeriggio, frequentate dagli studenti siriani, per motivi di "uguaglianza". L'articolo .

