In Italia scompaiono 67 persone al giorno, per la maggior parte adolescenti

In Italia scompaiono 67 persone al giorno, quasi tre ogni ora. Sono i dati incredibili che il Viminale fornisce a Libero. Persone che spariscono all'improvviso, molte mai più trovate. Nel 2022 le denunce di scomparsa arrivate nelle questure Italiane sono state 24.369. Un dato in aumento rispetto all'anno precedente. Si tratta di più di 24mila persone che non si trovano più. Libero spiega i dati nel dettaglio. "l'82% dei casi riguarda un allontanamento volontario; le possibili vittime di un reato sono appena lo 0,22% ("appena" per modo di dire perché non dovrebbe essercene manco mezza); solo tra la popolazione straniera si contano 41 episodi al dì; tra i minori altri 47 (quasi tutti stranieri tra i quindici e i diciassette anni: 36 in tutto contro gli undici ...

