In fiamme centinaia di pedane di legno, paura in Irpinia (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTorella Dei Lombardi (AV) – La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, nella serata di oggi 23 febbraio, è intervenuta a Torella Dei Lombardi, in via Primo Maggio, per un incendio di un cumulo di pedane in legno, posizionate nei pressi di un’azienda del posto. Le fiamme sono state spente, anche con il supporto di un’autobotte proveniente dalla sede centrale di Avellino, evitando che si propagassero alla struttura limitrofa. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTorella Dei Lombardi (AV) – La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, nella serata di oggi 23 febbraio, è intervenuta a Torella Dei Lombardi, in via Primo Maggio, per un incendio di un cumulo diin, posizionate nei pressi di un’azienda del posto. Lesono state spente, anche con il supporto di un’autobotte proveniente dalla sede centrale di Avellino, evitando che si propagassero alla struttura limitrofa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marconpaolo : RT @uaworldit: 'Per favore, abbattete la porta'. @RubrykaEng articolo su come le donne di Ivano-Frankivsk hanno evacuato centinaia di qu… - uaworldit : 'Per favore, abbattete la porta'. @RubrykaEng articolo su come le donne di Ivano-Frankivsk hanno evacuato centin… - infoitinterno : Il rogo dei polli Autoarticolato in fiamme, centinaia di volatili sull'asfalto - Labatarde2 : E con questo anche oggi ho fatto il pieno. Basta. - bizcommunityit : Incendio notturno in A14, camion avvolto dalle fiamme: centinaia di polli bruciati vivi -