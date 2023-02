In Europa, la Polonia punta su Meloni. La versione di Wielinski (Di giovedì 23 febbraio 2023) La presenza di Giorgia Meloni e di Joe Biden in terra polacca è un segnale notevole, un messaggio essenzialmente politico. D’altronde, sul conflitto russo-ucraino e sul destino dell’Occidente, Varsavia ha le idee chiare. Nonostante, gli attriti con Bruxelles, il governo polacco spera di mantenere il ruolo di interlocutore privilegiato con gli Stati Uniti e la sua posizione geostrategica in chiave anti-russa. Bartosz Wielinski, vicedirettore di Gazeta Wyborcza, uno dei principali quotidiani polacchi, racconta la visita dei leader di Italia e Usa dalla prospettiva di Varsavia. Come interpretare la presenza di Giorgia Meloni a Varsavia? Mi dispiace che il presidente degli Stati Uniti le abbia un po’ rubato la scena. L’attenzione dei media è stata rivolta soprattutto a lui. Noi polacchi siamo alla disperata ricerca di alleati. Il nostro ... Leggi su formiche (Di giovedì 23 febbraio 2023) La presenza di Giorgiae di Joe Biden in terra polacca è un segnale notevole, un messaggio essenzialmente politico. D’altronde, sul conflitto russo-ucraino e sul destino dell’Occidente, Varsavia ha le idee chiare. Nonostante, gli attriti con Bruxelles, il governo polacco spera di mantenere il ruolo di interlocutore privilegiato con gli Stati Uniti e la sua posizione geostrategica in chiave anti-russa. Bartosz, vicedirettore di Gazeta Wyborcza, uno dei principali quotidiani polacchi, racconta la visita dei leader di Italia e Usa dalla prospettiva di Varsavia. Come interpretare la presenza di Giorgiaa Varsavia? Mi dispiace che il presidente degli Stati Uniti le abbia un po’ rubato la scena. L’attenzione dei media è stata rivolta soprattutto a lui. Noi polacchi siamo alla disperata ricerca di alleati. Il nostro ...

