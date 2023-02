In Arabia Saudita costruiranno una città nel deserto super immersiva (Di giovedì 23 febbraio 2023) New Murabba è un faraonico progetto urbanistico a nord-ovest di Riad. Al suo centro, il Mukaab: uno sconfinato edificio (il più grande del mondo) dove vivere esperienze virtuali grazie agli ologrammi Leggi su wired (Di giovedì 23 febbraio 2023) New Murabba è un faraonico progetto urbanistico a nord-ovest di Riad. Al suo centro, il Mukaab: uno sconfinato edificio (il più grande del mondo) dove vivere esperienze virtuali grazie agli ologrammi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MazzaliVanna : RT @Teresa02247224: #Salma al-Shehab, attivista in Arabia Saudita, è stata condannata da un tribunale antiterrorismo a 34 anni di carcere p… - justine_ira : RT @Teresa02247224: #Salma al-Shehab, attivista in Arabia Saudita, è stata condannata da un tribunale antiterrorismo a 34 anni di carcere p… - MgraziaT : RT @Teresa02247224: #Salma al-Shehab, attivista in Arabia Saudita, è stata condannata da un tribunale antiterrorismo a 34 anni di carcere p… - argentofisico : RT @ravel80262268: La China è diventata il principale partner commerciale dell'Arabia Saudita - quibolgare : I BRICS discutono la decisione sull'adesione di Arabia Saudita e Iran quest'anno -