Imputati per l'omicidio di Michele Cilli a Barletta: le richieste di condanne Processo a Trani

Venti anni era Dario Sarina, sei per Cosimo Damiano Borraccino. Le richieste del pubblico ministero sono arrivate in serata al termine dell'udienza di rito abbreviato nell'aula bunker del carcere di Trani. I due 34enni sono Imputati per l'omicidio di Michele Cilli, sparito la notte fra il 15 ed il 16 gennaio dell'anno scorso ed il cui corpo non è mai stato trovato.

