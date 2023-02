Importante convegno della Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (Di giovedì 23 febbraio 2023) Continua l’attività convegnistica della Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto. Il secondo appuntamento è fissato per venerdì 27 febbraio 2023. All’Hotel Salina, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, illustri relatori si confronteranno su “ZES e ZFD Il ruolo strategico del commercialista”. “Nel solco tracciato dall’evento inaugurale dello scorso 20 gennaio si torna a parlare della centralità della nostra attività professionale – afferma la presidente della Fondazione tarantina dott.ssa Laura Baccaro – nel contesto economico di un’area geografica, quella della provincia jonica, destinataria di incentivi a beneficio delle aziende che vi operano, rappresentati da ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 23 febbraio 2023) Continua l’attività convegnisticadeieddi Taranto. Il secondo appuntamento è fissato per venerdì 27 febbraio 2023. All’Hotel Salina, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, illustri relatori si confronteranno su “ZES e ZFD Il ruolo strategico del commercialista”. “Nel solco tracciato dall’evento inaugurale dello scorso 20 gennaio si torna a parlarecentralitànostra attività professionale – afferma la presidentetarantina dott.ssa Laura Baccaro – nel contesto economico di un’area geografica, quellaprovincia jonica, destinataria di incentivi a beneficio delle aziende che vi operano, rappresentati da ...

