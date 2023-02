Impianto idroelettrico Campolattaro: perplessità sindaci (Di giovedì 23 febbraio 2023) Impianto di accumulo idroelettrico sul bacino di Campolattaro. perplessità dei sindaci dell’area. Prevista nuova riunione Impianto idroelettrico sul bacino di Campolattaro. Tenuta questo pomeriggio una riunione convocata dal sindaco di Benevento per approfondire l’istanza di autorizzazione presentata dalla REC srl in merito alla costruzione di un Impianto di accumulo sul bacino di Campolattaro. A diffondere la notizia una Comunicazione ufficiale del Comune di Benevento. Hanno partecipato alla riunione: il presidente della Provincia, Nino Lombardi, il presidente di Asea, Giovanni Mastrocinque, il sindaco di Campolattaro, Simone Paglia, il sindaco di Morcone, Luigino Ciarlo, e il sindaco di ... Leggi su puntomagazine (Di giovedì 23 febbraio 2023)di accumulosul bacino dideidell’area. Prevista nuova riunionesul bacino di. Tenuta questo pomeriggio una riunione convocata dal sindaco di Benevento per approfondire l’istanza di autorizzazione presentata dalla REC srl in merito alla costruzione di undi accumulo sul bacino di. A diffondere la notizia una Comunicazione ufficiale del Comune di Benevento. Hanno partecipato alla riunione: il presidente della Provincia, Nino Lombardi, il presidente di Asea, Giovanni Mastrocinque, il sindaco di, Simone Paglia, il sindaco di Morcone, Luigino Ciarlo, e il sindaco di ...

