Il video segreto delle bare dei soldati russi morti in Ucraina | video (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ad un anno dall'inizio della guerra Mosca e Kiev non hanno mai fornito le cifre ufficiali dei morti sul campo di battaglia. Questo video, girato di nascosto in una base militare russa mostra decine e decine di casse di legno che contengono i corpi dei soldati. Immagini girate in segreto dato che il Cremlino non parla dei deceduti in Ucraina

