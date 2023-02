“Il Vaticano è mafia” La dichiarazione choc del leader comunista

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 23 febbraio 2023) L’industria petrolifera USA ripudia la complicità di Biden con Maduro “Ogni barile di greggio venezuelano che il governo importa non fa che sostenere ulteriormente il regime di Maduro e finanzia indirettamente la guerra della Russia in Ucraina”. L’accusa a Biden questa volta arriva da Tim Stewart, presidente della US Oil and Gas Association. Di certo il presidente era arrivato alla Casa Bianca promettendo un’agenda green iniziata con la cancellazione dell’oleodotto Keystone XL e un contenzioso con alcune aziende del settore. Tuttavia, dopo che Putin ha invaso l’Ucraina, Biden ha deciso di importare petrolio dal Venezuela per combattere l’aumento dei prezzi dell’energia durante la guerra russa. Così Washington si è rivolta al dittatore venezuelano Maduro per avere il greggio che le mancava, dopo l’imposizione di sanzioni a Mosca. Si parla molto della questione da quando Biden ha ...