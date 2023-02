Il tumore al seno, la voglia di vivere, l’amicizia: la mostra del progetto “AnnoDiamoci” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Bergamo. “Noi…e le nostre strambate” è il titolo della mostra fotografica che sarà allestita in Sala Manzù dal 25 febbraio al 5 marzo. Orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle ore 16 alle 20, sabato e domenica dalle ore 10 alle 20. All’inaugurazione che si terrà sabato 25 febbraio alle 10 interverranno Romina Russo (Consigliera Provinciale con delega Pari Opportunità e Cultura) e Marzia Marchesi (Assessora Pari Opportunità del Comune di Bergamo) e l’Associazione Araba Fenice nelle persone di Alessandra Gorini e Raffaele Sansone. Domenica 26 febbraio alle 10 la presidente di ESA onlus di Brescia Annamaria Capuzzi terrà un intervento sul prezioso lavoro che l’associazione svolge con le pazienti oncologiche. Il progetto di una mostra fotografica, nata dall’esperienza condivisa di un gruppo di donne in cura oncologica per ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 23 febbraio 2023) Bergamo. “Noi…e le nostre strambate” è il titolo dellafotografica che sarà allestita in Sala Manzù dal 25 febbraio al 5 marzo. Orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle ore 16 alle 20, sabato e domenica dalle ore 10 alle 20. All’inaugurazione che si terrà sabato 25 febbraio alle 10 interverranno Romina Russo (Consigliera Provinciale con delega Pari Opportunità e Cultura) e Marzia Marchesi (Assessora Pari Opportunità del Comune di Bergamo) e l’Associazione Araba Fenice nelle persone di Alessandra Gorini e Raffaele Sansone. Domenica 26 febbraio alle 10 la presidente di ESA onlus di Brescia Annamaria Capuzzi terrà un intervento sul prezioso lavoro che l’associazione svolge con le pazienti oncologiche. Ildi unafotografica, nata dall’esperienza condivisa di un gruppo di donne in cura oncologica per ...

