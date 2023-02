“Il suo pis***” Edoardo Donnamaria | vergogna hot al GF Vip Il dettaglio intimo davanti a tutti

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo fa Antonella Fiordelisi aveva fatto alcune battutine sulle parti intime die le sua dichiarazioni avevano fatto il giro del web. Durante una delle liti al GF Vip 7, la vippona se n’è uscita con una frase sulle dimensioni die ovviamente la cosa non era passata inosservata al pubblico dei social. “Oriana ha toccato il pistolino… pistolino perché era piccolo in quel caso, pistolino ho detto”, aveva detto Antonella Fiordelisi durante la diretta del GF Vip 7 parlando di Oriana Marzoli e delle doti del fidanzato. Una battuta lanciata perché in quel momento i due vipponi erano abbracciati e lei stava lì a guardare. Poco dopo, in confessionale, Antonella Fiordelisi aveva aggiunto: “Ho detto ino perché c’era lei con lui! Altrimenti avrei detto altro tipo pistolone”. “ Leggi anche: “Gli hai toccato il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... annalisa_pis : @RagnacciG @utentesegreto21 Del resto, questo è il livello culturale del suo elettore medio. -

... non è un caso che Putin, neldiscorso alla Duma, abbia ha ricordato i "gesti amichevoli" nei ... ha delle possibilità da utilizzare, visto che il partito di maggioranza polacco, il, è nel ......per ilcarattere dolce e gentile grazie al quale le persone si recavano volentieri nel... Ros...

Doppia spaccata all’Hamburgeria nel giro di 20 giorni LA NAZIONE

Due spaccate in 20 giorni, ristorante nel mirino Qui News Pisa

Spaccata sui lungarni a Pisa: per il locale più i danni che bottino ... IlCuoioInDiretta

Pisa-Venezia: Protagonista è chi suo malgrado non c'è più Sport People

Il volley pisano e nazionale piange la morte di Claudio Grassini Il Tirreno

Paulo Sousa da giocatore era un fine dicitore ma anche un rabbioso strappa-palloni. Non si gioca per essere bellini ma si scende in campo per essere redditizi: i piedi buoni sono un dono di madre ...Allegri non riesce ad inserirlo negli schemi Durante la campagna acquisti di giugno, Leandro Paredes era arrivato con tante aspettative. Tutti si aspettavano che la sua esperienza internazionale avreb ...